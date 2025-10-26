Reactie 🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..."

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| Reageer
🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..."
Foto: © photonews

Nog voor Felice Mazzu officieel is aangesteld bij Leuven, is het al 'Mazzu-time' geweest. De gelijkmaker van Ewoud Pletinckx in Mechelen kan moeilijk anders omschreven worden. Mazzu zat in Mechelen in de tribunes. Ondertussen krijgt tussenpaus Hans Somers veel lof bij OHL.

Kijk hieronder alvast naar de analyse van interim-trainer Hans Somers over de partij op het veld van KV Mechelen (1-1). Hij weet ook wel dat hij wellicht de fakkel mag doorgeven aan Felice Mazzu. "Als hij het wordt, dan is het een man met ervaring die vuur in de ploeg moet brengen. Dat heeft deze ploeg absoluut nodig. Het zou heel mooi zijn, als hij de coach wordt", houdt Somers nog een slag om de arm. 

Mazzu zou een ploeg in handen krijgen die weerbaarheid getoond heeft door een punt te pakken in Mechelen. Daar zorgde Ewoud Pletinckx voor op stilstaande fase. "Het loopt goed op dit vlak voor mij. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen. Ik wilde zeker drie doelpunten maken dit seizoen. Ik kan dat aantal nu bijschroeven naar boven. Ik heb echt wel het gevoel dat dit voor een ommekeer kan zorgen."

Met zijn derde treffer van het seizoen kroont Pletinckx zich voorlopig tot ... topschutter van OHL. En die hoopt dat onder de nieuwe coach de weg naar boven zal worden ingezet. "Hans Somers heeft het goed gedaan, maar het is goed dat er voor de groep duidelijkheid komt en er verder gewerkt kan worden richting duidelijke lijnen. We moeten nu echt wel die stappen zetten in het klassement."

OHL heeft getoond dat het nog niet dood is

Pletinckx kon Achter de Kazerne scoren op hoekschop van Youssef Maziz. "Het doet goed om de ploeg te helpen met een assist", aldus de Fransman. "We hebben nood aan sterke verdedigers op stilstaande fases en het is goed voor Ewoud dat hij op die manier scoort. We moeten in het spel efficiënter worden, want we creëren veel kansen. We hebben getoond dat we nog niet dood zijn."

OHL kwam langszij in de 95e minuut ... in 'Mazzu-time' dus. "Ah, Mazzu-time betekent punten pakken op het einde van de match? We gaan proberen om dat samen met hem te realiseren. Ik ken hem als tegenstander uit zijn periodes bij Union en STVV. Het is ook dankzij Hans Somers dat we een goede mentaliteit getoond hebben tegen Club Bruggen en KV Mechelen."

