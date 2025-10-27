Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

Voorafgaand aan de Dijlederby tussen KV Mechelen en OH Leuven hebben de fans van beide clubs zich ingezet om hun streek properder te maken. Elke supportersgroep pakte zwerfvuil aan in de Dijle en de ploeg die het meeste afval verzamelde, won de eerste ronde van deze bijzondere competitie.

“De wedstrijd tussen KV Mechelen en OH Leuven staat bekend als de Dijlederby, daarom leek het ons leuk om daar iets aan toe te voegen", legt Matthias Masscheleyn van KV Mechelen uit in GvA. “We mobiliseerden supporters om met kajaks het water op te gaan en afval te verzamelen. De groep met de meeste kilo’s wint.”

Voor KV Mechelen namen een twintigtal supporters deel aan de actie. Naast het sportieve aspect wil de club ook haar maatschappelijke betrokkenheid tonen. “Ecologie is een belangrijke pijler voor ons. Denk aan de zonnepanelen op het stadion. Met deze opruimactie willen we van Mechelen en Leuven een properdere plek maken", aldus Masscheleyn.

Een gezamelijke actie om de Dijle properder te maken

In Mechelen werkte de Willebroekse kajakclub Hazewinkel mee. De fans die deelnamen, kregen in ruil een gratis ticket voor de wedstrijd op zaterdag. Zo combineerde de actie sport, milieu en beloning voor de supporters.

“Het is een competitie tussen de twee ploegen, maar tegelijk verbindt ze ook beide teams", zei een deelnemende fan. “Ondanks het regenweer wordt het een leuke uitdaging en het verbetert de samenleving.”





De fan blikt alvast vooruit: “Mijn pronostiek? De opruimactie winnen we met grote voorsprong. En op het veld? 2-1 voor KV Mechelen, natuurlijk.” Uiteindelijk eindigde de match in een 1-1 gelijkspel, maar de echte overwinning was de gezamenlijke inzet voor een schonere Dijle.