Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FCV Dender kwam zaterdag niet verder dan 1-1 tegen Westerlo en blijft zo laatste in het klassement. Trainer Hayk Milkon nam na afloop de schuld op zich: volgens hem had een snellere wissel het verschil kunnen maken.

FCV Dender speelde zaterdag 1-1 gelijk tegen KVC Westerlo. Dender stond geruime tijd op voorsprong en moest uiteindelijk nog alles in de strijd gooien voor een gelijkspel. Een punt is uiteraard beter dan niets, maar veel schieten ze er niet mee op.

Dender staat immers nog steeds alleen laatste met slechts vier punten. Afgelopen weekend wees coach Hayk Milkon naar zijn spelers en het gebrek aan efficiëntie. Hij uitte best zware kritiek, maar deze week slaat hij mea culpa.

Milkon steekt de hand in eigen boezem

"Het gelijkspel zit me dwars, vooral omdat ik mezelf hiervoor verantwoordelijk acht", opende hij na afloop volgens Sporza. "Ik voelde al vrij vroeg dat ik een wissel moest doorvoeren."

"Ik wilde Kobe Cools brengen, maar neem toch te veel opties in overweging, terwijl mijn beslissing eigenlijk al vroeger was genomen", gaat hij verder. "Als ik die wissel vroeger had doorgevoerd, gooide ik de wedstrijd dicht en konden we van daaruit nog proberen een tweede keer te scoren."

"Nu was het om alsnog opnieuw op voorsprong te komen en dat laten we - ondanks vele goede mogelijkheden - liggen", besluit Milkon. Het zal knagen, zeker gezien de situatie van de club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
FCV Dender EH
Hayk Milkon

Meer nieuws

Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

22:00
Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

22:41
Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

17:57
CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

22:31
Doelpuntenmaker KV Mechelen zet ploegmaat in de bloemetjes en geeft zijn ploeg opdracht voor de toekomst Reactie

Doelpuntenmaker KV Mechelen zet ploegmaat in de bloemetjes en geeft zijn ploeg opdracht voor de toekomst

21:30
📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

21:15
KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

20:16
Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

21:21
🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

20:30
9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

21:00
1
Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

20:00
Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

19:17
2
Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

18:15
Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

19:00
Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

18:30
2
Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

18:00
1
In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

17:30
1
Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

17:00
1
Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

16:15
Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

16:30
Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

12:10
Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

15:45
2
Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

15:30
"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

14:45
1
Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

14:30
18
Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

15:00
Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

13:29
9
Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League? Reactie

Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League?

14:15
1
Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

14:00
Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

13:00
Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

13:15
Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

12:00
2
Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

11:40
6
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

12:30
Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

11:20
LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere" Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over KAA Gent - Standard: 4-0 Venom#13 Venom#13 over 9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter Dirk1897 Dirk1897 over Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact Johnnie Walker Johnnie Walker over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Dog3 Dog3 over KV Mechelen - OH Leuven: 1-1 De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Luik FC - RWDM Brussels: 4-3 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure Mike59 Mike59 over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos bompi55 bompi55 over Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved