Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

FCV Dender kwam zaterdag niet verder dan 1-1 tegen Westerlo en blijft zo laatste in het klassement. Trainer Hayk Milkon nam na afloop de schuld op zich: volgens hem had een snellere wissel het verschil kunnen maken.

FCV Dender speelde zaterdag 1-1 gelijk tegen KVC Westerlo. Dender stond geruime tijd op voorsprong en moest uiteindelijk nog alles in de strijd gooien voor een gelijkspel. Een punt is uiteraard beter dan niets, maar veel schieten ze er niet mee op.

Dender staat immers nog steeds alleen laatste met slechts vier punten. Afgelopen weekend wees coach Hayk Milkon naar zijn spelers en het gebrek aan efficiëntie. Hij uitte best zware kritiek, maar deze week slaat hij mea culpa.

Milkon steekt de hand in eigen boezem

"Het gelijkspel zit me dwars, vooral omdat ik mezelf hiervoor verantwoordelijk acht", opende hij na afloop volgens Sporza. "Ik voelde al vrij vroeg dat ik een wissel moest doorvoeren."

"Ik wilde Kobe Cools brengen, maar neem toch te veel opties in overweging, terwijl mijn beslissing eigenlijk al vroeger was genomen", gaat hij verder. "Als ik die wissel vroeger had doorgevoerd, gooide ik de wedstrijd dicht en konden we van daaruit nog proberen een tweede keer te scoren."





"Nu was het om alsnog opnieuw op voorsprong te komen en dat laten we - ondanks vele goede mogelijkheden - liggen", besluit Milkon. Het zal knagen, zeker gezien de situatie van de club.