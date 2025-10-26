Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

Voor de derde keer op een rij wint Club Brugge met het kleinste verschil in de Jupiler Pro League. Al had het op de Bosuil toch nog anders kunnen lopen.

Vergeten voetballen

Eerst was er de 1-0 tegen Union, dan de zuinige zege op het veld van OH Leuven en nu dus in het Bosuilstadion. Tussendoor werd er dan wel 4-0 verloren in en tegen Bayern München in de Champions League maar dat verlies was ingecalculeerd. Op het veld van Antwerp ging het voor Club Brugge minder vlot dan verwacht.

Antwerp mag dan wel een grote naam zijn maar de 14e plaats in het klassement verraadt al dat de Great Old niet zijn beste seizoen beleeft. Club begon dan ook het beste zondagnamiddag en dat beaamt ook trainer Nicky Hayen. "We namen de wedstrijd van bij de start in handen en komen dan ook verdiend op 0-1. Daarna vergeten we echter om verder te voetballen", aldus Hayen.

Vooral in de tweede helft krijgt Antwerp wel wat kansen bij elkaar gesprokkeld die tot een doelpunt kunnen leiden. "Dat weet je dat dat gaat gebeuren", analyseert de trainer van Club Brugge. "Zeker richting de eigen supporters. Ze duwden ons weg na hun eerste grote kans waardoor we het lastig kregen."







Op karakter

Uiteindelijk lukte het Club wel om de zege over de streep te trekken ondanks de betere kansen voor de thuisploeg. "Super veel gaven we nu ook niet weg", countert Hayen meteen. "Maar het klopt wel. De kansen die ze kregen konden er wel in. Een felbevochten zege, op karakter en en mentaliteit. Maar dat moet soms als het voetballend niet lukt."

Ook vorige week op het veld van OH Leuven ging het niet van een leien dakje voor Club Brugge. Wanneer kunnen ze nog eens uithalen in de eigen competitie? "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk", beseft Hayen maar al te goed. "Het is niet zo eenvoudig om daar de vinger op te leggen. We hebben nog veel werk, dat beseffen we zelf ook en dat doen we dan ook dagelijks."