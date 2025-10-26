Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

Er was na Antwerp-Club Brugge één duidelijke matchwinnaar: Romeo Vermant. De aanvaller van Club Brugge zorgde voor het enige doelpunt op de Bosuil waardoor Club in het spoor van Union blijft in de competitie.

Who cares?

Een wroeter in de spits, zo kan je Romeo Vermant het beste omschrijven. Hij geeft niet snel op in het jagen op de bal en dat weten nu ook Zeno Van Den Bosch en Mauricio Benitez bij Antwerp. Hij ontfutselde de Antwerp-spelers de bal aan de rand van de 16 en forceerde nadien zelf het doelpunt. "Ik geef niet zomaar op hé", lacht Vermant naar de verzamelde pers. "Ik besloot om te trappen en de keeper te verrassen, dat lukte ook."

Dat Antwerp ook zeker aanspraak maakte op een punt, deert Vermant niet bepaald. "Ze kwamen er nu ook niet gigantisch goed uit, we moeten onszelf ook niet de grond inboren. Het kon zeker beter maar op voorhand teken je altijd voor drie punten op de Bosuil. Who cares uiteindelijk als je toch wint?", bijt hij van zich af.

Uitfluiten

De 21-jarige Vermant voelde zich duidelijk in zijn sas in het Bosuilstadion, ondanks het vijandige Antwerp-publiek in zijn richting. "Och ik vind het geweldig om te komen in stadions waar ze je uitfluiten", klinkt het luchtig. "Dat tekent de rivaliteit tussen de teams. Union, Antwerp, Anderlecht... Ik probeer dat ook duidelijk te maken in de kleedkamer dat het in zo'n wedstrijden er vol op moeten zijn vanaf de aftrap", aldus de doelpuntenmaker.







Eens een mindere wedstrijd, wat kan het Vermant en Club Brugge deren. Temidden een druk schema met een wedstrijd om de drie dagen, zijn de drie punten misschien wel gewoon het belangrijkste. "Dat vergeten mensen soms maar het is niet eenvoudig om je elke drie dagen mentaal en fysiek op te laden. Maar ja, we zijn profvoetballers en worden ervoor betaald. Dan moeten we ook zien dat we er staan", vindt hij.

Geen Europees voetbal voor Club Brugge komende week maar wel een bekerduel tegen Eendracht Aalst. Tijd om even te verpozen heeft Blauw-Zwart dus niet.