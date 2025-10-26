'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

Club Brugge dreigt in 2026 een aanzienlijk financieel verlies te lijden op middenvelder Hugo Vetlesen. De Noor kon zijn transferwaarde niet verzilveren sinds zijn komst in 2023.

Aankoop in 2023 voor ruim 7 miljoen euro

Hugo Vetlesen werd op 3 juli 2023 overgenomen van het Noorse Bodø/Glimt. Club Brugge betaalde volgens Transfermarkt een transfersom van 7,75 miljoen euro voor de centrale middenvelder. Bij zijn komst was hij 23 jaar oud en gold hij als een van de meest waardevolle spelers uit de Eliteserien. Vetlesen tekende een contract tot 30 juni 2027 en kreeg rugnummer 10 bij de West-Vlaamse club.

Beperkte impact in eerste seizoenen

In het seizoen 2023-2024 kwam Vetlesen tot een beperkt aantal basisplaatsen. Ook in het lopende seizoen 2025-2026 blijft zijn aandeel gering. Hij speelde dit seizoen in de Jupiler Pro League tot dusver slechts drie competitiewedstrijden, zonder doelpunten of assists. Zijn aandeel in het team bedraagt minder dan 30 procent qua speelminuten. In Europese kwalificaties en de Supercup werd hij sporadisch ingezet, maar ook daar bleef hij zonder statistische impact.

Marktwaarde daalt tot 4 miljoen euro

Bij zijn transfer in 2023 werd Vetlesen nog gewaardeerd op 7 miljoen euro. Die waarde is inmiddels gedaald tot 4 miljoen euro, volgens de laatste update van Transfermarkt op 12 juni 2025. En het vermoeden is groot dat hij voor nog minder verkocht zal worden.





Club Brugge kijkt naar verlies in 2026

Volgens Transferfeed zal Club Brugge in 2026 genoodzaakt zijn om Vetlesen te verkopen met verlies, tenzij er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen. Gezien zijn contractuele situatie en de huidige marktwaarde zou een verkoop op korte termijn een negatieve balans opleveren. De club lijkt zich te richten op een exitstrategie, waarbij een transfer in de zomer van 2026 het meest voor de hand ligt.