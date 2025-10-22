Bondsparket laat de zaak niet blauwblauw en gaat in de tegenaanval

Bondsparket laat de zaak niet blauwblauw en gaat in de tegenaanval
Foto: © photonews

De uitsluiting van Adnane Abid tegen Antwerp blijft onderwerp van gesprek. De laatste ontwikkeling komt van het Federaal Bondsparket. Die willen niet meteen van wijken weten in de zaak Abid.

Toen hij zijn race eindigde op de enkel van Andreas Verstraeten, had Adnane Abid waarschijnlijk niet verwacht wat er allemaal zou volgen. Gezien de duw die hij in zijn rug kreeg, had hij al niet verwacht uitgesloten te worden. En toch was het deze rode kaart, getrokken na de oproep van de VAR, die de lont in het kruitvat stak en indirect leidde tot het stoppen van de wedstrijd.

Standard ging in beroep en kreeg gelijk

Standard was vervolgens erg verbaasd te zien dat het Federaal Bondsparket drie wedstrijden schorsing vroeg voor Abid. De Rouches hadden de zaak van hun speler verdedigd met het argument dat een Antwerp-speler hem vooraf uit balans had gebracht.

De Disciplinaire Commissie voor het Profvoetbal deelde hun mening en vond dat de uitsluiting voldoende was en dat er geen extra schorsing voor de 22-jarige vleugelspeler nodig was.

Abid is nog niet uit de problemen

Maar het federaal parket laat het er niet bij zitten. Belga meldt dat de instantie in beroep is gegaan tegen de beslissing van de Disciplinaire Commissie, en wil dat de speler geschorst wordt voor zijn daad.

Het dossier is dus nog niet gesloten: het zal vrijdag opnieuw worden bekeken door de Tuchtcommissie voor het Profvoetbal. Vincent Euvrard zal dus nog even moeten wachten om te weten of hij hem wel of niet kan inzetten voor de komende wedstrijden.

Antwerp
Standard

