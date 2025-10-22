Het oordeel is gevallen voor Adnane Abid na rode kaart

Het parket heeft zijn uitspraak gedaan na het beroep van Standard tegen de schorsing van Adnane Abid voor drie wedstrijden (waarvan twee met uitstel), evenals een effectieve boete van 2.000 euro. En ze komen goed weg.

De speler kan uiteindelijk toch deelnemen aan de wedstrijd van zaterdag tegen AA Gent, en dit ondanks zijn rode kaart die hij vrijdag ontving, zoals Standard Luik in een persbericht uitlegt: "Mits beroep van het parket, is de uitsluiting van Adnane Abid als voldoende beoordeeld. Hij kan dus deelnemen aan de wedstrijd in Gent deze zaterdag."

Ter herinnering: de Luikenaar werd van het veld gestuurd omdat hij op de enkel van Andreas Verstraeten was gaan staan tegen Antwerp. Na controle van de VAR ontving hij een rode kaart.

Afgelopen maandag maakte de club uit Luik bekend dat het parket hem voor drie wedstrijden wilde schorsen (waarvan twee met uitstel). Pierre François kondigde dit aan tijdens een persconferentie waarbij wij aanwezig waren: stamnummer 16 had tegen deze beslissing beroep aangetekend.

Goed nieuws voor Standard

Standard heeft dus uiteindelijk zijn gelijk gehaald. Deze zaterdag zullen de Rouches naar de Planet Group Arena reizen met hun speler die vorige week werd uitgesloten.

Een overwinning voor de Luikenaren zou hen in staat kunnen stellen op gelijke hoogte te komen met KAA Gent. De taak lijkt echter niet eenvoudig, ook al is het vertrouwen eerder in het kamp van Standard dat met 1-0 won van Antwerp. De Buffalo's van Ivan Leko zitten daarentegen op een mindere wolk na een 4-1 nederlaag tegen Zulte Waregem.