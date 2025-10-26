Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

Zulte Waregem pakte een puntje op bezoek bij Cercle Brugge. Door het 1-1 gelijkspel blijft Zulte Waregem meespelen om de top-6, al laten ze natuurlijk wel twee potentieel dure punten liggen. Bij Essevee waren ze na de match niet echt ontgoocheld.

De vorm van Essevee mag er - zeker qua punten - absoluut wel zijn. Zes wedstrijden ongeslagen en 14 op 18, rapportcijfers waar iedereen mee naar huis mag komen.

Te weinig getoond en niet scherp genoeg in de duels

"We speelden geen goede wedstrijd, dus mogen al bij al blij zijn met een punt vandaag", bond Anton Tanghe de kat de bel aan in zijn analyse na het 1-1 gelijkspel.

De voorbije wedstrijden liep het nochtans heel goed aan de bal, maar tegen De Vereniging toonde Essevee volgens de centrale verdediger te weinig. "En we waren niet scherp genoeg in de duels, dan moet je blij zijn met een punt."

Ook Thomas Claes blij met puntendeling Zulte Waregem bij Cercle Brugge

Ook Thomas Claes was duidelijk in zijn analyse: "Alles bij elkaar mogen we heel blij zijn met dit puntje op bezoek bij Cercle Brugge. We hadden het niet makkelijk in de tweede helft."





"Dat we over Anderlecht hadden kunnen springen met een overwinning? Dat klopt. Vooraf gingen we uiteraard wel voor de overwinning, maar dit is een goed puntje."