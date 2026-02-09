Pro League introduceert iets nieuws: KV Kortrijk valt meteen in de prijzen

Pro League introduceert iets nieuws: KV Kortrijk valt meteen in de prijzen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Challenger Pro League is qua belangstelling soms nog een klein zusje van de Jupiler Pro League. De Pro League probeert daar wel verandering in te brengen en daartoe hebben ze opnieuw iets nieuws geïntroduceerd.

"Met de Speler van de Maand lanceert de Challenger Pro League een gloednieuw concept", opent de Pro League op haar eigen webstek een nieuw project om de Challenger Pro League toch opnieuw wat aantrekkelijker te maken.

Pro League kiest voor een speler van de maand

"Elke maand bepaalt de supporter via ons nieuwe Instagram-kanaal wie de titel wint door te stemmen op een van de drie spelers die volgens datapartner Opta het beste gepresteerd hebben in de voorbije maand", klinkt het.

De winnaar speelt een maand lang met een unieke en exclusieve badge op de mouw. Op die manier zal ook voor iedereen zichtbaar zijn wie de beste speler was van de afgelopen maand. En de eerste winnaar is ondertussen ook al bekend.

Jellert Van Landschoot van KV Kortrijk is de eerste winnaar

Jellert Van Landschoot is de eerste Speler van de Maand in de Challenger Pro League. Niet onlogisch, want de maand januari was voor de speler van KV Kortrijk wel een schot in de roos. Hij scoorde vier goals in evenveel wedstrijden.

Voor de speler was het een hele mooie periode, de maand januari. De badge bracht wel weinig geluk, want dit weekend verloor Kortrijk dure punten. Beveren zette daartoe een nieuwe stap richting de titel en promotie naar het hoogste niveau.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
België
Jellert Van Landschoot

Meer nieuws

Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

10:12
OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

10:13
Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

10:00
"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

09:30
Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge Reactie

Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge

09:15
'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

09:04
14
Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

08:40
6
Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

08:20
🎥 Wat een debuut! Hyeon-gyu Oh laat zich meteen gelden in Turkije

🎥 Wat een debuut! Hyeon-gyu Oh laat zich meteen gelden in Turkije

08:00
"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

07:40
2
Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

07:20
10
"Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden"

"Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden"

07:00
1
🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het klinkt misschien raar" Reactie

🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het klinkt misschien raar"

23:56
15
Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

23:00
1
📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop Reactie

📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop

22:20
4
Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was Reactie

Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was

22:10
4
"Nu ook verkoudheid voor Mignolet": supporters kirren van plezier na demonstratie Club Brugge

"Nu ook verkoudheid voor Mignolet": supporters kirren van plezier na demonstratie Club Brugge

22:30
3
Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was Reactie

Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was

21:35
4
Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten"

Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten"

21:40
3
Nu wordt het wel héél heet onder de voeten van Pocognoli: supporters in opstand, politie komt tussen

Nu wordt het wel héél heet onder de voeten van Pocognoli: supporters in opstand, politie komt tussen

22:00
KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht

KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht

21:11
Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

21:20
"Hello darling": Ruben van Gucht blijft indruk maken op zijn manier, maar heeft er ook rijverbod bij De derde helft

"Hello darling": Ruben van Gucht blijft indruk maken op zijn manier, maar heeft er ook rijverbod bij

21:00
2
Het dreigt een héél woelige week te worden voor Olivier Renard: dit staat er morgen al op het programma

Het dreigt een héél woelige week te worden voor Olivier Renard: dit staat er morgen al op het programma

20:15
Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege

Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege

20:21
"Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei

"Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei

20:30
5
Rondje Europa: Haaland redt Guardiola, Kompany maakt indruk en rond deze Rode Duivel kan Garcia niet meer

Rondje Europa: Haaland redt Guardiola, Kompany maakt indruk en rond deze Rode Duivel kan Garcia niet meer

20:00
Zet die champagne al maar koud: trein uit het Waasland dendert richting Jupiler Pro League

Zet die champagne al maar koud: trein uit het Waasland dendert richting Jupiler Pro League

19:00
7
Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk

Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk

19:30
2
🎥 Thibaut Courtois had het probleem al aangekaart: stevig incident op training bij Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois had het probleem al aangekaart: stevig incident op training bij Real Madrid

18:00
🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

18:45
13
Al voor de aftrap een vijfvoudige(!) domper voor Ivan Leko en Club Brugge tegen Standard

Al voor de aftrap een vijfvoudige(!) domper voor Ivan Leko en Club Brugge tegen Standard

18:30
1
Union wint verdiend van stug La Louvière

Union wint verdiend van stug La Louvière

18:01
Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd" Reactie

Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd"

17:45
2
🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

17:30
12
Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

16:53
6

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 2-0 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

mr Z mr Z over 'De koppen blijven rollen: topstuk krijgt ontslag bij RSC Anderlecht' Walter Baseggio Walter Baseggio over Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden Timmy89 Timmy89 over Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht' Don Bozhinov Don Bozhinov over KV Mechelen - Antwerp: 2-0 Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was laszlo laszlo over 🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het zal raar klinken" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten" Grigri Grigri over Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen? TatstOn TatstOn over Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal: "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Real09 Real09 over "Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved