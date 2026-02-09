Pro League introduceert iets nieuws: KV Kortrijk valt meteen in de prijzen

De Challenger Pro League is qua belangstelling soms nog een klein zusje van de Jupiler Pro League. De Pro League probeert daar wel verandering in te brengen en daartoe hebben ze opnieuw iets nieuws geïntroduceerd.

"Met de Speler van de Maand lanceert de Challenger Pro League een gloednieuw concept", opent de Pro League op haar eigen webstek een nieuw project om de Challenger Pro League toch opnieuw wat aantrekkelijker te maken.

Pro League kiest voor een speler van de maand

"Elke maand bepaalt de supporter via ons nieuwe Instagram-kanaal wie de titel wint door te stemmen op een van de drie spelers die volgens datapartner Opta het beste gepresteerd hebben in de voorbije maand", klinkt het.

De winnaar speelt een maand lang met een unieke en exclusieve badge op de mouw. Op die manier zal ook voor iedereen zichtbaar zijn wie de beste speler was van de afgelopen maand. En de eerste winnaar is ondertussen ook al bekend.

Jellert Van Landschoot van KV Kortrijk is de eerste winnaar

Jellert Van Landschoot is de eerste Speler van de Maand in de Challenger Pro League. Niet onlogisch, want de maand januari was voor de speler van KV Kortrijk wel een schot in de roos. Hij scoorde vier goals in evenveel wedstrijden.





Voor de speler was het een hele mooie periode, de maand januari. De badge bracht wel weinig geluk, want dit weekend verloor Kortrijk dure punten. Beveren zette daartoe een nieuwe stap richting de titel en promotie naar het hoogste niveau.