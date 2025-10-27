Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

Cercle Brugge wist afgelopen zondag alweer niet te winnen. In eigen huis speelde het 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem. Vooral in de tweede helft waren de Bruggelingen de betere ploeg, dat vond ook coach Onur Cinel.

Veel strijd, voldoende kansen, maar geen zege. Het is de korte analyse van de wedstrijd van Cercle Brugge op zondag tegen Zulte Waregem. En het is niet de eerste keer dat het de Vereniging aan efficiëntie ontbreekt.

Déjà vu voor Cinel

Dat vind ook de coach van Groen-Zwart, Onur Cinel. "Soms voelt het alsof ik een déjà vu heb. Ik krijg vaak dezelfde vraag na een wedstrijd waarin we echt goed spelen", reageerde Cinel voor de microfoon van DAZN.

"We spelen een fantastische tweede helft en hebben de beste kansen. Maar toch spelen we slechts gelijk. En dat is niet de eerste keer dit seizoen", gaat de trainer van Cercle verder.

Toch is Cinel niet bepaald ongerust dat Cercle al meer dan twee maanden geen zege heeft kunnen pakken: "Ik zou pas bezorgd zijn als we die kansen niet zouden creeëren. Dat is wel het geval. Het gaat slechts om details, we moeten meer vertrouwen hebben en kalm blijven in zo'n situaties."

KV Kortrijk komt langs

Komende donderdag wacht alweer een nieuwe opdracht voor de Bruggelingen. Met KV Kortrijk komt een ambitieuze tweedeklasser op bezoek in de zestiende finales van de Croky Cup. Die partij wordt op donderdag afgewerkt.