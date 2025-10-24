Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

Colin Coosemans ging voor de eerste keer dit seizoen zwaar in de fout. De doelman ging bij een corner onder de bal door en daardoor kon Cheikh Keita aan de tweede paal in een leeg doel scoren.

Anderlecht ging vrijdag met 1-0 onderuit op het veld van Charleroi, na een nieuwe zwakke prestatie en een ongelukkige tussenkomst van doelman Colin Coosemans. De ervaren keeper ging bij de beslissende fase in de fout en nam na afloop alle verantwoordelijkheid op zich.

“Bij die corner wilde ik de ploeg helpen”, gaf Coosemans toe na de wedstrijd. “Ik kom uit terwijl ik daar niet hoef te zijn. En als ik dan toch kom, moet ik die bal gewoon hebben.” Zijn misser leverde Charleroi de enige treffer van de avond op en deed paars-wit voor de zoveelste keer met lege handen achterblijven.

Het was alweer een pijnlijke avond voor Anderlecht, dat ook in Henegouwen ver onder zijn niveau bleef. “We zijn verder gegaan op het slechte van de voorbije week in Sint-Truiden”, klonk het eerlijk bij de doelman. “Vooral de eerste helft was beneden alle peil.”

Anderlecht moet zichzelf in vraag stellen, vindt Coosemans

De Brusselaars oogden inspiratieloos en misten intensiteit in hun spel. Coosemans probeerde niet te zoeken naar excuses. “Het ligt zeker niet aan het fysieke. Ik heb geen idee wat er scheelt. We moeten onszelf in vraag stellen, harder werken en tonen wat het betekent om voor Anderlecht te spelen.”





De doelman stak ook de loftrompet over een van de weinige lichtpunten bij paars-wit. “De enige die zich vandaag heeft laten gelden is Nathan De Cat, en die jongen is zeventien.” De jongeling was volgens Coosemans het voorbeeld van inzet en lef dat de rest van het team ontbrak.

Anderlecht blijft na de nederlaag achter met een 2 op 18 en zakt steeds dieper weg in de stand. “We weten dat we met een jonge ploeg spelen, dus leermomenten horen erbij”, besloot Coosemans. “Maar vandaag was het geen jonge speler die in de fout ging. Dat zegt genoeg.”