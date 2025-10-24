Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

3 nederlagen en vijf gelijke spelen in 12 matchen, dat is het povere rapport van Anderlecht en Besnik Hasi. De coach van Anderlecht ligt na het verlies tegen Charleroi zwaar onder vuur bij de supporters. Hijzelf was tijdens de match ook moedeloos aan het worden van de offensieve onmacht.

Wat Anderlecht de eerste helft tentoon spreidde, was niet om aan te zien, zelfs niet voor de coach. "Over de eerste helft hoeven we zelfs niet te spreken", zuchtte Hasi achteraf. "Dat was het slechtste wat ik al gezien heb dit seizoen."

Hij spaarde daarbij niet veel van zijn spelers. "Er waren er drie op niveau, alle anderen zat er onder. Als een 17-jarige en je twee centrale verdedigers de besten zijn, dan weet je het wel zeker? Gelukkig zaten we nog in de wedstrijd. Maar er liep veel mis: de individuele dekking, slordigheden... Ze moeten begrijpen: talent alleen is niet genoeg."

Hasi greep tijdens de rust in en bracht met Stroeykens en Bertaccini twee spelers die het verschil moeten kunnen maken. "De tweede helft was veel beter. We pakten de wedstrijd in handen en krijgen ook kansen, maar we kunnen niet scoren."

Kwaliteit? Het gaat ook over mentaliteit

De vorm van een aantal van zijn spelers is wel onrustwekkend. Zeker omdat het gaat over beslissende spelers als Thorgan Hazard en Nilson Angulo. "Thorgan vind ik niet dat die in een dip zit. Hij gaf vorige week nog twee assists en hij heeft elke match wel de kansen. Angulo is wel minder, dat geef ik toe. Hij heeft een kleine rugblessure en dat reizen met zijn nationale ploeg maakt het er allemaal niet beter op."





Feit blijft wel dat Anderlecht week na week met de punten morst. "We gaan niet over kwaliteit spreken. Ik ga hier nu mijn spelers niet gaan afbreken. Ik vind ook dat wij beter verdienen. Als je dat kan brengen in de tweede helft kan je dat ook in de eerste brengen. Maar ja, het gaat hier ook over mentaliteit..."