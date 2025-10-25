"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

Foto: © photonews

Het is niet dat Lucas Hey wekelijks dramatisch speelt, maar het is wél opvallend dat hij bij Anderlecht onaantastbaar lijkt. Vrijdag na de nederlaag op Charleroi zei Besnik Hasi dat er in de eerste helft maar drie spelers hun niveau haalden. En daar was Hey verrassend genoeg één van. 

Toch viel het opnieuw op hoe vaak de Deen het spel vertraagde en de opbouw stokte zodra de bal bij hem belandde. Hey kwam in januari 2025 over van FC Nordsjaelland voor een som van om en bij de 3 à 4 miljoen euro. 

Hij tekende meteen een stevig contract tot 2029, een duidelijk signaal dat Anderlecht veel geloof heeft in zijn toekomst. Alleen blijft de vraag of die lange verbintenis nu ook automatisch betekent dat hij altijd moet spelen.

Want naast Hey beschikt Hasi over nog twee jonge verdedigers die amper aan bod komen: Mihajlo Ilić en Yasin Özcan. Ilić wordt gehuurd van Bologna en Özcan kwam op huurbasis van Aston Villa, maar echte speelkansen kregen ze nog niet. En het is niet dat die huurdeals goedkoop zijn. Of ze effectief beter zijn dan Hey, weten we niet, simpelweg omdat ze nog geen kans hebben gekregen om het te bewijzen.

Ilic en Özcan zijn dure huurspelers, maar krijgen geen kans

Dat maakt de keuze van Hasi des te opmerkelijker. De coach houdt vast aan zijn Deense verdediger, ook al oogt die vaak traag in zijn balbehandeling en durft hij zelden risico te nemen in de opbouw. Zijn rustige stijl kan zekerheid bieden, maar leidt tegelijk tot een gebrek aan snelheid en verrassing in Anderlechts spel.

Opvallend is dat Hasi zijn defensie nauwelijks wijzigt, zelfs niet na tegenvallende prestaties. “De organisatie stond goed”, verdedigde hij zich na Charleroi. Toch was ook daar het gebrek aan doortastendheid pijnlijk zichtbaar. 

De kernvraag is dus niet of Lucas Hey per se moet verdwijnen, maar waarom hij de enige is die mag blijven staan. Zeker in een periode waarin Anderlecht zoekt naar frisheid en nieuwe impulsen, lijkt het logischer dan ooit om ook achterin eens te durven roteren.

Anderlecht
Charleroi
Lucas Hey

