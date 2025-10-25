Reactie Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Charleroi
Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee
Anderlecht leed vrijdagavond een pijnlijke 1-0-nederlaag op het veld van Charleroi en blijft achter met slechts één punt uit de laatste twee wedstrijden. Thorgan Hazard was na afloop zichtbaar ontgoocheld. "De bal wilde er gewoon niet in", zuchtte hij.

“We hadden kansen genoeg. Er was een afgekeurde goal, een bal tegen de paal… In de zone van de waarheid ontbrak telkens dat laatste beetje om te scoren.”

De flankaanvaller zag zijn ploeg in de tweede helft domineren, maar de efficiëntie ontbrak volledig. “Charleroi had voor de rust nog wat mogelijkheden, maar na de pauze bijna niet meer. En dan slikken we zelf een doelpunt op een stilstaande fase, dat doet pijn. Zo’n momenten beslissen wedstrijden, en vandaag viel dat weer tegen ons uit.”

Voor Anderlecht was het opnieuw een gemiste kans om de lijn door te trekken. “We slagen er maar niet in om een reeksje neer te zetten”, gaf Hazard toe. “Na het punt op STVV moesten we hier winnen. We missen gewoon wat constante, zowel in ons spel als in de resultaten. We creëren kansen, dat is positief, maar zolang de bal er niet in gaat, blijft het frustrerend.”

Tegen Ninove zijn er geen excuses

Hazard zelf had dan wel de beste kans, maar voor de rest is het ook niet goed. “Ik had die ene bal beter moeten raken, en dat schot tegen de paal… dat is pech, maar het blijft zuur. Het zit hem in millimeters. Tegen STVV was het hetzelfde verhaal. We spelen goed tot aan de zestien, maar missen scherpte en présence in de box, ikzelf ook.”

De Rode Duivel beseft dat de tijd van excuses voorbij is. “We moeten dit omkeren, punt. Er zit genoeg kwaliteit in deze groep om wedstrijden te winnen, maar we moeten tonen dat we bovenin willen meedraaien. Deze nederlaag doet echt pijn, maar dinsdag is er de beker: de perfecte kans om te reageren.”

Met de bekerwedstrijd in zicht is de druk op Anderlecht opnieuw toegenomen. Hazard en zijn ploegmaats weten dat alleen een overwinning het vertrouwen kan herstellen. “We moeten de knop omdraaien en opnieuw tonen wat het betekent om voor Anderlecht te spelen. Dat begint dinsdag.”

