Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos
Tijdens de rust van de wedstrijd Charleroi-Anderlecht vrijdagavond gebeurde er op DAZN iets onverwachts en ongepast. Franstalige journaliste Séverine Parlakou interviewde Nathan De Cat in het Nederlands over de problemen die Charleroi aan Anderlechts rechterflank veroorzaakte.

Door een technische fout bleef commentator Peter Morren tijdens het reclameblok in de ether. Hij liet horen wat hij dacht van het Nederlands van Parlakou: “Sjongejonge, da’s weer een drama dat Nederlands van Séverine.” Duizenden kijkers konden het horen en reageerden op sociale media.

Morren benadrukt dat het een vergissing was. “Een slip of the tongue. Ik had dat op dat moment niet mogen zeggen", liet hij zaterdag weten aan Het Nieuwsblad. Hij wijst erop dat het door een technische fout in de uitzending kwam en probeert de zaak te relativeren.

Séverine Parlakou verwacht excuses van Peter Morren

Parlakou zelf is minder mild. “Hij heeft een grote, grote fout gemaakt. Dit getuigt van een totaal gebrek aan professionaliteit", reageerde ze. Ze benadrukt dat iedereen in hun vak zijn best doet en dat steun belangrijker is dan kritiek.

Op sociale media krijgt Parlakou veel steun van volgers. Ze reageert soms met een hartje en verwacht dat Morren zich nog zal verontschuldigen, al vindt ze dat de aandacht misschien iets te groot wordt gemaakt. "Die persoon verdient het eigenlijk niet om in de spotlights te staan", zegt ze eveneens bij Het Nieuwsblad.

DAZN-programmadirecteur Jan Mosselmans noemt het commentaar “ongepast” en laat weten dat de zaak intern wordt afgehandeld. 

