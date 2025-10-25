Wat denkt en zegt legende Paul Van Himst als hij in de tribunes van Anderlecht zit?

RSC Anderlecht verloor ook vrijdagavond opnieuw dure punten in de strijd om de bovenste plaatsen in de Jupiler Pro League. Niet voor het eerst was ook Besnik Hasi de gebeten hond. Gewezen coach en absolute vedette Paul Van Himst heeft nu gesproken over paars-wit.

Paul Van Himst is een absolute vedette in en voor het Belgisch voetbal. Hij won meerdere keren de Gouden Schoen, was van cruciaal belang voor RSC Anderlecht als speler en schopte het later zelfs tot bondscoach op onder meer het WK 1994 in de Verenigde Staten.

Paul Van Himst spreekt over zijn statuut

De ondertussen 82-jarige man is uiteraard ook al sinds jaar en dag te vinden in de tribunes van het Lotto Park, vaak met Eddy Merckx - die andere geweldige sportman die fan is van paars-wit.

Rest de vraag: wat doet in het publiek zitten met een man als Van Himst, zeker nu het toch veel minder gaat met paars-wit? Van Himst blijft er rustig onder en gaat naar eigen zeggen niet mopperen.

Geen gemopper in de tribunes van Anderlecht

"Ik zeg niet veel, hoor. Herinnert ge u nog de match van Anderlecht op Union dit seizoen? Hasi zette daar Degreef back rechts. Ik zou dat niet gedaan hebben", aldus Van Himst in Het Laatste Nieuws.





"Maar ik hou dat dan voor mezelf. Ik wil die jongen dan niet kwetsen. Mijn vader en moeder leerden mij: 'Respecteer iedereen, kwets niemand nodeloos.' Ik vind het heel belangrijk dat mensen zeggen dat ik correct was."