Michel Louwagie komt met duidelijk statement na blunders van scheidsrechter en VAR

Bij KAA Gent voelden ze zich duidelijk bekocht na het duel tegen Club Brugge. CEO Michel Louwagie belde zelf de kranten op.

De wedstrijd was nog niet lang afgelopen toen Michel Louwagie zijn telefoon pakte en naar Het Laatste Nieuws belde na het duel tegen Club Brugge. Na vijf minuten werd aan Hugo Cuypers getrokken, maar de bal ging niet op de stip. Een beslissing die de wedstrijd ongetwijfeld totaal anders had doen lopen.

“Dat was een duidelijke overtreding. Als het daar 0-1 wordt, krijgen we een totaal andere match”, aldus Louwagie. “Anno 2023 lukt het onze Belgische scheidsrechters nog altijd niet om matchen correct te fluiten. Dat hebben we vandaag weer vastgesteld.”

Louwagie houdt zich niet in. “Ondanks alle technologie, en de VAR, komen ze nog steeds tekort. Vandaag waren Lardot en videoref Visser gewoon niet op niveau. Het was onvoldoende. Ze hebben gefaald. Dit wil ik aan de kaak stellen. Iemand van de club moét hierop reageren. De arbitrage in ons land moét beter.”

Ook aan de 1-0 van Club Brugge zat een reukje. Thiago leek vanuit buitenspel te vertrekken. De lijn werd getoond, lang nadat de match afgefloten was.

“Oké, er is een lijn getrokken. Maar waarom werd die niet getoond? De VAR kwam er om transparantie te brengen. Die is er nu totaal niet. Er moet gewerkt worden met betere én duidelijkere buitenspellijnen en doellijntechnologie. Zoals in de Champions League. Vorige week was Club Brugge de dupe, nu wij. Er zijn nog te veel grijze zones.”

Betere technologie kost automatisch centen, maar dat moeten de clubs er maar voor over hebben, zo meent Louwagie nog. “Dat kost natuurlijk geld. Dan moet iedereen maar een speler minder halen. Wij moeten het Belgisch voetbal als product verbeteren.”