Vanhaezebrouck en Louwagie komen met striemende kritiek, maar Referee Department verrast én geeft Buffalo's lik op stuk

De Belgische arbitrage is na het voetbalweekend opnieuw hét onderwerp aan menig cafétoog. Vooral in het Gentse is men niet te spreken over de spelleiding. Al weerlegt het Referee Department alle kritiek.

Club Brugge won afgelopen zondag met 2-0 van KAA Gent. De West-Vlamingen scoorden beide doelpunten van op de strafschopstip, terwijl de Buffalo's van mening zijn dat zij eerst een elfmeter - Brandon Mechele trok Hugo Cuypers neer in het strafschopgebied - hadden moeten krijgen.

Nicolas Laforge besloot om geen penalty te fluiten, terwijl ook de VAR niet tussenbeide kwam. "In Brugge is dat niet uizonderlijk" en "In 2023 lukt het de Belgische scheidsrechters nog steeds niet om een deftige wedstrijd te fluiten" waren Hein Vanhaezebrouck en Michel Louwagie keihard.

An analysis on the not given penalty during #CLUGNT. #UnderReview pic.twitter.com/r8ZDT3i4q2 — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 18, 2023

Ondertussen heeft het Referee Department gereageerd op de zaak. En het moet gezegd: Gent krijgt lik op stuk na de zware uitspraken. Meer zelfs: het orgaan steunt de beslissing van Laforge én van de VAR helemaal. "De impact was helemaal niet zwaar genoeg om de scheidsrechter naar het scherm te roepen."