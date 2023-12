Duidelijkheid over strafschopfase met Cuypers: "Daarom kwam VAR niet tussen"

Heel KAA Gent blijft boos achter na de match tegen Club Brugge. Het voelde zich in meerdere fases bestolen na de Slag om Vlaanderen.

Al na amper vijf minuten zat het spel op de wagen. Lardot floot geen strafschop toen er aan Hugo Cuypers getrokken werd. Bij de Buffalo’s was iedereen ervan overtuigd dat dit een zuivere penalty was.

“Had Lardot penalty kunnen fluiten voor een trekfout aan de arm van Cuypers?”, vraagt ex-scheidsrechter Tim Pots zich af bij Het Laatste Nieuws. “Ja. Maar de VAR komt volgens mij niet tussen omdat Cuypers enkele seconden voordien zelf contact maakte met De Cuyper.”

Pots is ervan overtuigd dat Lardot een penalty had kunnen fluiten en dat die in dat geval ook zou doorgegaan zijn. “Mocht Lardot wél gefloten hebben, zou de VAR evenmin zijn tussengekomen. Veel hangt af van de interpretatie, het is dan aan de scheids om te beslissen.”

Over het eerste doelpunt van Club Brugge was er achteraf ook discussie. Er kwam geen buitenspellijn op het moment zelf voor de positie van Thiago, maar achteraf bleek dat de speler van blauwzwart niet buitenspel stond.

“Over de eerste goal van Club kunnen we dan weer duidelijk zijn. Het was geen buitenspel van Thiago in de voorafgaande fase”, is Pots duidelijk.