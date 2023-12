Rik De Mil stuurde bij tijdens de rust en pakt eerste zege: "Dit moest er veranderen"

Westerlo won vrijdagavond met 2-0. Een betere entree kon de nieuwe Rik De Mil niet maken, al beseft hij ook dat er nog heel veel werk is.

Winnen nadat je amper drie dagen trainer bent. Rik De Mil doet het met Westerlo. Een broodnodige zege voor de Kemphanen, tegen KAS Eupen.

“Ik ben heel blij met deze overwinning”, citeert Gazet van Antwerpen de persbabbel van De Mil. “Al moet ik ook de rest van de technische staf feliciteren. Zij hebben vorige week de wedstrijd tegen Kortrijk voorbereid. Daar zag ik een ploeg die wilde vechten, dat heb ik vandaag opnieuw gezien.”

De zenuwen waren hooggespannen. “Dat is niet abnormaal. Er is stress, veel jongens willen zich tonen aan een nieuwe trainer en proberen het dan iets te veel te forceren. Dan ga je fouten maken en minder rust aan de bal hebben. De eerste helft was niet wat ik deze week op training heb gezien.”

Na de pauze en een mentale boost van De Mil ging het veel beter. “Ik heb aangegeven dat ze zich tegenover niemand moesten bewijzen. Dat ze vertrouwen moesten hebben in het wedstrijdplan en hun kwaliteiten. De jongens hebben dat ongelooflijk goed opgepikt.”

“We zetten meer druk naar voren en Eupen slaagde er veel moeilijker in om iets te creëren. Met deze overwinning hebben we een goede basis gelegd. De komende weken moeten we verder werken aan ons spel. Af en toe heb ik al iets van het goede voetbal en de kwaliteiten van deze spelers teruggezien. De komende weken moeten we dat op een constante basis kunnen brengen.”