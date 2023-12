Veel bekritiseerd, maar nu zelfs genoemd als potentiële Rode Duivel: Anderlecht-uitblinker blijft maar groeien

De prestatie die Killian Sardella gisteren op de Bosuil neerzette, ligt in de (stijgende) lijn van zijn vormcurve. De rechtsachter van Anderlecht speelt een dijk van een seizoen. En zocht Domenico Tedesco niet nog een rechtsback?

Sardella was gewoon de beste man op het veld. Een prestatie om u tegen te zeggen, zowel verdedigend als aanvallend. 'Kiki' liep de flank af, zette voor, keerde terug en... haalde een paar monstertackles boven om Antwerp het scoren te beletten.

Onder Riemer incontournable geworden

Jan Vertonghen was zwaar onder de indruk en wees hem aan als dé uitblinker na de match. En dat wil toch wel iets zeggen. Want Sardella is sinds zijn debuut in 2019 - hij is er nog steeds maar 21 - altijd wel een beetje de gebeten hond geweest bij de fans.

Een paar foutjes, een slechte controle of voorzet... het werd hem zwaar aangerekend. Achteraf bleek dat er een probleem was aan zijn beide kuiten. Dat is nu opgelost en hij laat zijn volledige potentieel zien. Onder Brian Riemer is hij incontournable geworden.

Sinds Riemer er een dik jaar geleden neerstreek, speelde Sardella 38 matchen onder hem. Da's meer dan onder Vincent Kompany (27). In die 38 matchen gaf hij ook al zeven assists. Verdedigend is hij een tank geworden. En dat is wat hem de voorkeur geeft op Louis Patris, die te veel ruimte weggeeft.

"Ik ben blij voor Killian", zei Riemer daarover. "Hij heeft hier al wat kritiek gekregen, maar hij speelt een geweldig seizoen. De buitenwereld ziet nu ook wat hij kan. Zijn prestatie tegen Antwerp was af!"

Rode Duivel?

En ja, zo zot is de bewering dat hij in beeld bij de Rode Duivels zou kunnen komen niet. Tedesco zoekt immers nog een back up voor Castagne, maar heeft die voorlopig nog niet gevonden. Hij probeerde daar ook al Debast en Al-Dakhil, maar dat zijn noodingrepen. En Thomas Meunier speelde amper bij Borussia.

Sardella heeft het profiel om in het systeem van de bondscoach te spelen. Defensief goed en offensief graag overlappend met de vleugelaanvaller. Je weet maar nooit... In ieder geval zou Vertonghen het een eer vinden dat hij aan zijn zijde uitgroeide tot een topspeler.