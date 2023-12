Patrick Goots spreekt klare taal over blunder van Jean Butez

Royal Antwerp FC speelde 1-1 gelijk in de topper tegen Anderlecht. De thuisploeg kwam op achterstand na een blunder van Jean Butez.

Een spijtige actie van doelman Jean Butez bezorgde Royal Antwerp FC een vroege achterstand en een inhaalrace tegen RSC Anderlecht. Patrick Goots omschrijft de flater van de doelman van The Great Old als een flodderbal. “Je kunt hem niets verwijten”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

“Hij dacht: ‘Ik pak die bal vlotjes en herlanceer het spel meteen. Daardoor ging hij overhaast te werk. Komt daar nog eens bij dat hij de pech had dat Leoni in zijn rug stond.”

In de tweede helft volgde er een ommekeer en met wat meer geluk had Antwerp zelfs nog de drie punten kunnen pakken. “Ik heb regelmatig gedacht: nú slaat Anderlecht Antwerp knock-out, maar dat gebeurde niet”, klinkt het nog.

“Vroeg of laat zal deze aanpak Antwerp zuur opbreken, maar nog vaker zal het er zelf profijt uit halen. Hoe Antwerp zijn systeem kan omgooien en de tegenstander vervolgens met de rug tegen Tribune 4 duwt, is straf om te zien. ’t Is een wapen om mee naar de Champions’ Play-offs te trekken.”