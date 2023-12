🎥 De blunder van het jaar? Zo hielp Jean Butez Anderlecht op voorsprong

Anderlecht stond al na zeven minuten op voorsprong tegen Antwerp. Het is niet het weekend van de doelmannen, want na Davy Roef ging ook Jean Butez zwaar in de fout.

En of hij het wist. Butez leek een ongevaarlijke voorzet van Sardella makkelijk te kunnen plukken, maar greep heel knullig naast het leer en liet Théo Leoni, die de fase nog niet opgegeven had, simpel binnen koppen. Butez sloeg ontgoocheld op de grond, want de Franse goalie wist ook wel dat dit in alle overzichten zal komen. Anderlecht liet het natuurlijk niet aan zijn hart komen... We concede an early goal.



