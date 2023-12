Vertonghen test tegenstanders (en ploegmaats) op speciale manier: "Zoals mijn eerste duel met Ilenikhena"

Jan Vertonghen is een leider. Niet door grote woorden, maar vooral door zijn acties. Op training zorgt hij ervoor dat het allemaal niet te gezellig wordt met af en toe eens een tackle op het randje. Het competitiebeest in de recordinternational is zeker nog niet dood.

Vertonghen durft zijn ploegmaats al eens hard aan te pakken. “Donderdag zat het er bijvoorbeeld weer goed tegen”, vertelde hij bij Extra Time. “Op die manier probeer ik iedereen naar een hoger niveau te tillen. Speeches werken niet voor mij. Ik geraak in mijn wedstrijden via duels, opstootjes, …" "Zò probeer ik een leider te zijn. Je moet als verdediger trots zijn op een bal die je van de lijn haalt. Ook centrale verdedigers met techniek, zoals Debast er één is en ik vroeger ook was, moeten dat leren. Je moet genieten van een verdedigende actie. Ik heb dat bijvoorbeeld van Vermaelen geleerd.” En tegenstanders mogen al eens een geniepige actie verwachten. “Ik hou bijvoorbeeld ook van trash talking, maar dat werkt niet bij vrienden. Zeker vorige wedstrijd niet. Ik stond tegen Vincent Janssen en die kende ik nog van mijn periode bij Tottenham." De 17-jarige Ilenikhena moest het wel ontgelden en kreeg een fikse duw. "Kijk naar mijn eerste duel met Ilenikhena. Ik test graag de jonge gasten. En eigenlijk respecteer ik zijn reactie dan wel. Zo weet ik welk vlees ik in de kuip heb."