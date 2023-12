Geel voor Riemer: Dit zei de Deen tegen de scheidsrechter

Brian Riemer trok na affluiten meteen naar de scheids. De trainer van RSC Anderlecht kreeg prompt een gele kaart onder de neus gedrukt.

Tijdens de wedstrijd tussen Royal Antwerp FC en RSC Anderlecht kreeg Mark van Bommel een gele kaart. Ook Brian Riemer had prijs, maar dat gebeurde nadat de match afgefloten werd.

Op de televisiebeelden is duidelijk te zien dat Brian Riemer na de wedstrijd naar scheidsrechter Erik Lambrechts trekt en hem een heel verhaal doet. Lambrechts lijkt onder de indruk, maar trekt dan toch na enige twijfel een gele kaart.

De Deense coach van paarswit had zich toen al gedraaid en was weg. “Ik had niet zo moeten klagen, mijn emoties namen de bovenhand”, vertelt Riemer op de persconferentie achteraf, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Naast de vier minuten extra speeltijd lapte Lambrechts er volgens Riemer nog meer dan een minuut bij. “We stonden onder druk, dat ontken ik niet en we deden een wissel, niet de snelste van de wereld. Maar daarvoor anderhalve minuut rekenen, dat begrijp ik niet. Dan had hij voor de hele match 20 minuten moeten rekenen.”