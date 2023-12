Théo Leoni houdt zich niet in na Antwerp, maar heeft wel compliment voor Riemer

RSC Anderlecht speelde 1-1-gelijk tegen Royal Antwerp FC. Het doelpunt van paarswit kwam van Théo Leoni.

Anderlecht leek op weg naar de volle buit tegen de regerende landskampioen Royal Antwerp FC. Het kwam via Théo Leoni op voorsprong op de Bosuil. “Ik ben heel tevreden dat ik scoorde”, zei Leoni bij Eleven. “Zeker omdat het met de kop was. Dat is niet van mijn gewoonte.”

Maar zijn gevoel sloeg meteen ook om. “Toch ben ik teleurgesteld. We deden er alles aan om de voorsprong te verdedigen, maar Antwerp drukte enorm. Het is frustrerend om een doelpunt te slikken in de laatste minuten, maar het spel van Antwerp was niet evident.”

De plekjes om te spelen zijn heel duur geworden bij Anderlecht. Ook voor Leoni, nu Yari Verschaeren terug is uit blessure.

“We hebben inderdaad veel spelers, zeker op het middenveld. Op training en tijdens de wedstrijd moet je aan de coach tonen dat je het verdient om te spelen. Maar de coach praat veel met mij en geeft me vertrouwen. Door zijn menselijke kant te tonen zet hij ons aan om te presteren.”