Mark van Bommel sceptisch: "Het ziet er niet goed uit voor hem"

Royal Antwerp FC sleepte tegen Anderlecht in extremis een punt uit de brand. Al zit coach Mark van Bommel nog met andere zorgen.

RSC Anderlecht leek met de drie punten te vertrekken op de Bosuil, maar in het absolute slot van de wedstrijd kwam The Great Old nog langszij en pakte het bijna zelfs nog de drie punten. Het bleef echter bij een gelijkspel.

Opdoffer was dat linksachter Owen Wijndal al in de eerste helft geblesseerd naar de kant moest. Hij was in botsing gekomen met Sardella van paarswit.

Mark van Bommel was sceptisch over zijn verdediger. Hij liet meteen weten dat het er niet goed uitziet voor zijn landgenoot.

“Owen kreeg een flinke knal op z'n bovenbeen. Hij kan bijna niet wandelen, want hij zit met een flinke zwelling”, vertelde de coach van The Great Old aan Het Nieuwsblad.

Deze week speelt Antwerp tegen Westerlo. Het is dan ook uitkijken of Wijndal fit zal geraken voor dit duel.