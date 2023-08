Dolberg schenkt Anderlecht deugddoende zege tegen Antwerp vanop de stip, maar vooral jonkie maakt indruk

Brian Riemer heeft zijn eerste zege tegen een topteam als coach van Anderlecht beet. Net voor de rust zette Kasper Dolberg een penalty om en dat was genoeg. Maar het was vooral de inbreng van Théo Leoni die opviel. Het jeugdproduct maakte heel veel indruk.

Op het moment dat ze op het WK wielrennen in Glasgow stil stonden omdat er klimaatactivisten zich aan de baan gekleefd hadden, begon de wedstrijd tussen Anderlecht en Antwerp. En veel verschil was er niet te zien. Er gebeurde evenveel in het Lotto Park.

Leoni goed, Amuzu en Dreyer problematisch

De twee verdedigingen waren wel op niveau en neutraliseerden alle gevaar, maar eerlijk... zo moeilijk was dat ook niet. Bij Anderlecht probeerde Dolberg - met Alderweireld telkens in zijn nek - wel weer, maar kreeg nul hulp van Amuzu en Dreyer. De twee flankaanvallers waren onzichtbaar.

Bij Antwerp was het niet veel beter, want Muja en Balikwisha geraakten hun man ook niet voorbij. Janssen zat dan ook nog in de achterzak van Vertonghen. Zo kregen we 43 minuten waarin we één doelkans kregen te zien: Diawara die recht in de handen van Butez kopte.

Lichtpunten? Toch wel, want Théo Leoni kreeg eens een basisplek bij Anderlecht en we vragen ons af waarom dat zo lang duurde. De 23-jarige middenvelder voetbalde vooruit, was stevig in de duels en was niet van de bal te zetten. Tot zijn frustratie vlogen er echter meer ballen over zijn hoofd dan in zijn voeten.

Wakker geschrokken: penalty

Maar net voor rust werd het Lotto Park opgeschrikt. Ineens dook N'Diaye de zestien in en hij werd aangetikt door Alderweireld. De Senegalees ging maar wat graag naar de grond: penalty. Dolberg wist daar wel weg mee en schoot perfect binnen. De Deen opende zo zijn rekening voor paars-wit.

We durven trouwens beweren dat Leoni de volgende weken basisspeler zal blijven. Wat een lef legde die aan de dag! De tweede helft was trouwens heel wat beter, met Antwerp dat moest komen en dat ook deed. Maar zo ook meer ruimte gaf aan Anderlecht. Dreyer kon op de tegenaanval zo de paal raken.

Antwerp drong aan, maar kwam niet aan uitgespeelde kansen. In grote mate te danken aan Jan Vertonghen en zijn verdediging. Er zat heel wat meer vuur in. En laten we zeggen dat The Great Old ook nog wel een flinke dosis creativiteit kan gebruiken.

Het kwam er niet uit in de zestien. Antwerp drukte wel de hele tweede helft, maar kon Dupé niet verschalken. Ekkelenkamp scoorde wel, maar die werd afgekeurd voor buitenspel. Voor Anderlecht een deugddoende zege, want de druk steeg al exponentieel.