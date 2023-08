STVV gaat met het kleinste verschil winnen bij KV Kortrijk en komt met 6 op 6 verrassend mee aan de leiding

STVV heeft op het veld van KV Kortrijk met 0-1 gewonnen. Een goal van Steuckers volstond voor de drie punten.

KV Kortrijk ontving voor zijn eerst thuismatch van het seizoen STVV, dat vorige week Standard verraste met een 1-0 thuiszege. Kortrijk moest dan weer een nederlaag vermijden om niet samen met Standard op de laatste plaats te belanden met 0 op 6.

In de eerste helft kregen beide ploegen wel wat kansen, vooral KVK-doelman Vandenberghe moest een paar keer redding brengen met een reflex. Kortrijk dreigde dan weer met spits Avenatti.



Net voor de rust floot scheidsrechter Staessens een penalty voor de thuisploeg na een fout van Smets op Mbayo. Maar de VAR kwam tussenbeide en besliste dat de fout net buiten de zestien werd gemaakt. Geen penalty en dus 0-0 bij de rust.

STVV snel op voorsprong na de rust

STVV kwam het best uit de kleedkamer en dat leverde net voor het uur een voorsprong op. Delorge diende Steuckers de openingsgoal op een dienblaadje aan en de jonge Belg schoof de bal onhoudbaar voorbij Vandenberghe. Voor de jonge Steuckers zijn eerste goal in eerste klasse.

Erg veel kansen kwamen er niet meer voor beide ploegen na de 0-1. Koita trof nog de lat in de slotfase, maar STVV pakte net als vorige week de drie punten met het kleinste verschil en begint het seizoen zo met 6 op 6. De Kananiers komen zo samen met Union en KAA Gent aan de leiding met 6 op 6.

KV Kortrijk is dan weer met een 0 op 6 aan het seizoen begonnen. De ploeg van Will Still kon weinig echte kansen creëren en staat zo samen met Standard op de laatste plaats. En volgende week wacht al Antwerp.