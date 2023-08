Kortrijk-doelman Vandenberghe scherp voor ploegmaats na thuisnederlaag en 0 op 6: "Dat is eigenlijk een schande"

KV Kortrijk heeft met 0-1 zijn eerste thuismatch van het seizoen verloren tegen STVV. Doelman Tom Vandenberghe stoorde zich vooral aan de instelling van de ploeg.

Na de goede match op de openingsspeeldag tegen KAA Gent, waar KV Kortrijk met 3-2 verloor, speelde het thuis tegen STVV heel wat minder. KV Kortrijk verloor met 0-1 en kon STVV na de openingsgoal eigenlijk niets in de weg leggen.

"Met twee uitwedstrijden, op Gent en volgende week op Antwerp. Dan wilde je zeker die eerste wedstrijd thuis winnen", zei doelman Tom Vandenberghe na de wedstrijd. Maar KV Kortrijk begint nu met 0 op 6 aan het seizoen en staat samen met Standard laatste.

Iedereen met het hoofd naar beneden

"We hebben de kopjes laten hangen bij de 0-1. Normaal gezien zou dat niet mogen, zeker met de supporters achter ons. Vooral die tweede helft stoort me", was de doelman scherp voor zijn ploegmaats. Volgens Vandenberghe was er nog genoeg tijd voor een aansluitingstreffer, maar was de wil er gewoon niet bij Kortrijk.

Van een slotoffensief was er helemaal geen sprake bij KV Kortrijk. "Zelfs dat hebben we niet gedaan. Iedereen liep met het hoofd naar beneden en dat is eigenlijk een schande. Zeker als je thuis speelt", besloot Vandenberghe nog.