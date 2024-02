Met deze reactie gaat Sam Baro niét kunnen lachen! Vanhaezebrouck is héél hard voor Gent-bestuur na Europese nederlaag

KAA Gent is uitgeschakeld in de Conference League. De Oost-Vlamingen slagen er maar niet in om de malaise om te keren. Hein Vanhaezebrouck spaart de kritiek niet. Maar is dat wel verstandig?

Einde verhaal in de Conference League, KAA Gent werd eerder al uit de Croky Cup geknikkerd en in de Jupiler Pro League staat deelname aan de Champions Play-Off op de helling. En dat terwijl De Buffalo's in december vorig jaar nog gezien werden als dé uitdager voor Union SG in de titelstrijd.

"Ik zie ook wel dat sommige van mijn spelers het moeilijk hebben om hun niveau op te krikken", reageert Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws. "Maar ik wil mijn groep niet afvallen. De spelers gingen de jaarwisseling in in een fantastische situatie. Zij zijn niet verantwoordelijk voor wat daarna is gebeurd."

© photonews

Voor wie tussen de lijnen door kan lezen: Vanhaezebrouck sneert naar Sam Baro en (in mindere mate) Michel Louwagie. De nieuwe eigenaar van Gent besloot om enkele cruciale spelers te verkopen, maar die niet te vervangen. Een financiële realiteit, maar eentje die de rekening van Vanhaezebrouck niet maakt.

Waar ligt de toekomst van Hein Vanhaezebrouck?

Maar is de kritiek wel verstandig? Of weet Vanhaezebrouck nu al dat hij de KAA Gent Arena op het einde van het seizoen zal verlaten? Het is immers een feit dat hij na de voetbaljaargang einde contract is. In een eerder interview twijfelde hij alvast over zijn toekomst. Dat kan VIA DEZE LINK worden nagelezen.