Vanhaezebrouck sluit vertrek bij Gent niét uit en praat over buitenlands avontuur of job als bondscoach: "Toen heb ik geweigerd om verder te praten"

Hein Vanhaezebrouck moet de komende weken een beslissing nemen over zijn toekomst. Het contract van de coach van KAA Gent loopt aan het einde van het seizoen af. Hoe ziet hij zijn eigen toekomst?

KAA Gent gooide al enkele lijntjes uit naar Hein Vanhaezebrouck, maar de coach van De Buffalo's hapte nog niet toe. Bovendien is de situatie in de loop van dit seizoen veranderd. Sam Baro neemt de beslissingen, terwijl de band van Vanhaezebrouck met Ivan De Witte en Michel Louwagie in het verleden voor extra toenadering kon zorgen.

"Ik ben alleszins niet zo fijngevoelig dat ik een voorstel verkeerd zal opvatten", haalt Vanhaezebrouck de schouders op in Het Laatste Nieuws. "Dat was wel het geval toen ik hier terugkeerde. Ik kreeg een voorstel van amper de helft van wat ik hier tijdens mijn eerste periode heb verdiend. Toen heb ik even geweigerd om verder te praten."

© photonews

Een verlengd verblijf in De Arteveldestad lijkt de meest logische optie, maar ook Vanhaezebrouck houdt rekening met een vertrek. "Een andere Belgische club zal het niet worden, denk ik. Ik heb er al enkele gehad, hé. Er liggen er dus een paar moeilijk om naartoe te gaan."

"Ik heb in het verleden al gezegd dat een buitenlands avontuur zo goed als geen optie was omwille van de kinderen", weegt en wikt Vanhaezebrouck de opties. "De kinderen zitten nu allebei op de universiteit. Dat verandert iets. Al zal het volledige plaatje moeten kloppen als een buitenlandse club me wil overtuigen."

Waar is Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen aan het werk?

Al kan zo'n buitenlands avontuur natuurlijk wel dé springplank zijn richting Rode Duivels. "Er zijn veel wegen naar Rome", besluit de 60-jarige coach. "Maar op mijn vijfenzeventigste zal ik alleszins geen bondscoach meer worden. Of ik nog tien jaar wil doorgaan? Ik voel me absoluut geen zestig. Alhoewel: mijn knie voelt aan als die van een 91-jarige." (lacht)