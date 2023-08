RWDM dankt Mickaël Biron voor gouden driepunter op het veld van Oud-Heverlee Leuven

Op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League ontving OH Leuven bezoek uit Brussel van RWDM. Beide ploegen gingen op zoek naar hun eerste driepunter van het seizoen.

OH Leuven ging in z'n eerste thuiswedstrijd van het seizoen op zoek naar een eerste driepunter. Met Mandela Keita - die een geweldige indruk naliet tijdens zijn uitleenbeurt naar Antwerp - aan de aftrap moesten de mannen van Marc Brys het opnemen tegen RWDM. Het waren ook de bezoekers uit Brussel die het eerst van zich lieten horen in deze wedstrijd. Een hoekschop van de voormalige OHL-vedette Xavier Mercier belandde voor de voeten van Biron, maar Hij besloot wild over de kooi van Cojocaru.

Na die kans eiste OH Leuven wel de bal op en creëerden ze enkele kansen. Thorsteinsson en Sagrado probeerden de ban te breken, maar Defourny kon beide pogingen onschadelijk maken. De bezoekers hun reactie bleef niet lang uit. In de twaalfde minuut zette de voormalige vedette van OHL, Xavier Mercier, de bal subtiel voor doel. Alexis De Sart stond plots helemaal vrij voor doel, maar besloot tevergeefs over. Een grote kans waar dus zeker en vast meer in zat voor de bezoekers.

OHL vergeet door te duwen, RWDM profiteert

Amper zes minuutjes later kon de thuisploeg de 1-0 toch op het bord zetten. Nathaniël Opoku die in de openingsfase uitvoetballend enkele keren in de fout ging, vertrok deze keer op wandel door de defensie van RWDM. Met een uitstekend doorsteekpassje bracht hij de amper 19-jarige Richie Sagrado alleen voor doel. Hij twijfelde niet en zette met z'n eerste doelpunt als prof Oud-Heverlee Leuven op voorsprong. Vorige week mocht hij zijn profdebuut maken in de 87ste minuut, maar vandaag bedankte hij coach Marc Brys dus meteen met een doelpunt voor zijn debuut in de basiself.

De bezoekers uit Molenbeek probeerden snel te reageren. Eén man was belangrijk in elke actie van RWDM, namelijk Xavier Mercier. Hij dwong Cojocaru na 33 minuten dan ook tot een eerste echte redding. Op een schot van buiten de zestien moest de Leuvense doelman erg alert reageren om de bal zo nog net naast z'n doel te kunnen tikken. Nadien volgden nog enkele halve kansjes en mogelijkheden voor de bezoekers, maar bij Leuven wisten ze hun netten lang schoon te houden. Net voor de rust liep het toch nog fout. Een goede doorsteekbal van El Ouahdi eindigde voor de voeten van Biron die de gelijkmaker verdiend tegen de netten trapte. Alles dus te herdoen in de tweede helft!

Biron niet te stoppen!

Terwijl iedereen nog rustig z'n plekje aan het zoeken was in het stadion kregen we al snel opschudding. Een diepe bal ketste af op de arm van Federico Ricca. Scheidsrechter Arthur Denil werd naar het scherm geroepen en besliste uiteindelijk toch om de bal op de stip te leggen. Niemand minder dan Biron zette zich achter de bal en knalde zijn tweede doelpunt van de avond onhoudbaar in de rechterbovenhoek. Toch wel even schrikken voor de Leuvense aanhang, want van de vroege voorsprong was nu echt geen sprake meer! Vorig seizoen was Mickaël Biron nog goed voor zestien doelpunten, vandaag toonde hij dat hij dit ook dit seizoen zeker in z'n mars heeft.

Bij Leuven wisten ze nu wel echt dat ze dringend opnieuw in actie moesten schieten. In het openingskwartier van de tweede helft drukte de thuisploeg dan ook door. In totaal mocht Schrijvers vijf keer aanleggen voor een hoekschop en bij de vierde was het ook bijna prijs. Een uitstekende voorzet belandde bij Federico Ricca, maar hij zag zijn kopbal uit doel gehouden worden dankzij een geweldige reflex van Defourny. De voormalige verdediger van Club Brugge zette zo bijna z'n foutje recht, maar tevergeefs.

Leuven probeerde en combineerde, maar echte wonderen moest Defourny niet meer verrichten. In de slotfase zette RWDM een goed blok neer dat er voor zorgde dat OHL amper nog aan het doel geraakte van Defourny. Het mooiste moment kwam er nog toen Xavier Mercier het veld verliet. Zijn Molenbeekse fans gaven luid applaus, maar ook de fans van OHL waren nog niet vergeten wat de middenvelder ooit nog allemaal voor Leuven heeft betekend. Gevolg: Het hele stadion scandeerde luidkeels zijn naam. De bezoekers moesten nog enkele keren de billen toeknijpen, maar uiteindelijk gingen de drie punten mee terug de bus op naar Molenbeek.