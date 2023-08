Een Xavier Mercier die "niet 100% fit" is... dat is een basisspeler voor bijna elke club in België

Eén van de meest opvallende figuren op de tweede speeldag was niemand minder dan Xavier Mercier. De Fransman schitterde opnieuw, deze keer in het truitje van RWDM.

Xavier Mercier zou wel eens één van de grootste meesterzetten kunnen zijn van deze transfermercato. Na een wisselvallige periode bij Ferencvaros keerde de Franse spelmaker terug naar onze Jupiler Pro League om bij promovendus RWDM de boel draaiende te houden op het middenveld. Van zijn magie heeft hij nog helemaal niets verloren.

Op 34-jarige leeftijd was Mercier tegen OH Leuven overal op het middenveld te vinden: zijn touch, zijn visie, zijn positionering, zijn spontaniteit, zijn plotselinge en gevaarlijke schoten, zijn perfect getimede stilstaande fases... en natuurlijk die heerlijke assist voor Mickaël Biron. "We weten wat hij brengt, veel kwaliteit aan de bal en ook een zekere rust. De assists zullen met hem zeker en vast komen," zei Alexis De Sart enthousiast na de wedstrijd.

On top of his game, en dat ondanks fysieke achterstand

Het enige probleem is dat Xavier Mercier er fysiek nog niet helemaal klaar voor is. "Mercier is een hele fijne, hele nette speler en ik ben heel blij dat ik op hem kan rekenen. Fysiek is hij nog niet 100% in orde. Daarom haalde ik hem rond de 70e minuut naar de kant", legt Claudio Caçapa uit. "Maar voor ons is hij enorm belangrijk voor het spel".

Mercier stond op het middenveld naast Pierre Dwomoh. Hij wordt gehuurd van Antwerp en liet in zijn eerste wedstrijd voor Molenbeek al heel wat goede dingen zien. Met Mercier naast hem zag het er gewoon heel erg goed uit. De ervaren Fransman liet ons met de indruk achter dat hij in zowat elk team van onze eerste klasse een plaats zou hebben, met uitzondering van de absolute top of teams met een hoog pressingstempo. Eén ding is zeker: RWDM heeft met Mercier een gouden zet gedaan...