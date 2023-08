"De Luca Modric van onze Jupiler Pro League": lovende woorden voor sterkhouder RWDM tegen OHL

Want met een schitterende buitenkant voet-pas zette Xavier Mercier Mickaël Biron op weg naar de gelijkmaker.

Sacha Tavolieri maakte achteraf een erg straffe vergelijking en was lovend voor de spelmaker. "Xavier Mercier, dat is als goede wijn. De Luca Modric van onze Jupiler Pro League."

Ook de OHL-fans zijn hun voormalige spelmaker nog niet vergeten, en scandeerden zijn naam toen hij in minuut 73 naar de kant werd gehaald. Mercier speelde van 2019 tot 2022 aan 'Den Dreef'.

Xavier Mercier keek uit naar zijn terugkeer naar OH Leuven, een club die hem naar eigen zeggen enorm getekend heeft in positieve zin. Het OHL-publiek is hem nog niet vergeten 👐 #OhlRwd pic.twitter.com/Y0LIfhVlGj