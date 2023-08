De Sart na eerste overwinning in 1e klasse van RWDM sinds 2002: "Artikels na wedstrijd tegen Genk prikkelden ons enorm"

Voor het eerst sinds mei 2002 wist RWDM nog eens een wedstrijd te winnen op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. Alexis De Sart is één van de spilfiguren op het Molenbeekse middenveld.

"We hebben een solide blok neergezet en speelden vervolgens in op onze sterke punten", legde Alexis De Sart na de wedstrijd uit aan de journalisten in de mixed zone. Met 1-2 ging RWDM winnen op bezoek bij OHL. Dat was voornamelijk te danken aan het uitstekende blok waar de Leuvense spelers geen raad mee wisten. Na de voorsprong zakte OHL weg uit het spel. "Op het einde van de eerste helft zijn we erin geslaagd om de bal meer en meer op te eisen. Zo creëerden we heel wat kansen", ging De Sart verder. Die kansen werden ook beloond als net voor de rust de gelijkmaker op het bord gezet werd.

Na de rust viel al snel de 1-2 en zo was RWDM plots de ploeg met de voorsprong. "Daarna deden we alles wat we konden om een sterk blok te vormen. Goed verdedigen, en dat allemaal samen. Daarbuiten loerden we ook nog op de counter wanneer dat mogelijk was", legde de middenvelder verder uit. Het zat gewoon allemaal goed in elkaar bij RWDM afgelopen weekend. Van de ploeg die met neergeslagen hoofden het veld verliet na de partij tegen Genk was niets meer te merken.

"Artikels prikkelden ons"

Na de zware 0-4-nederlaag van vorige week thuis tegen Genk hadden slechts weinigen gedacht dat ze bij RWDM snel de rug gingen kunnen rechten. "Zo'n overwinning als vandaag geeft vertrouwen aan de groep, en dat zeker na zo'n zware week. De zware nederlaag tegen Genk had tijd nodig om even te bezinken. Alle artikels in de kranten na de wedstrijd van vorige week hebben ons enorm geprikkeld. Vandaag wouden we echt een ander gezicht laten zien, en dat is ons gelukt! Voor mij was dit een verdiende overwinning", legde de definitief overgekomen Alexis De Sart uit.

Zo won RWDM voor het eerst sinds 5 mei 2002 nog eens een voetbalwedstrijd op het hoogste niveau. "De eerste overwinning is altijd leuk en voor de supporters is dit echt top, maar we blijven met onze voetjes op de grond. Er komen nog heel veel wedstrijden aan, maar we toonden nu wel al dat we hier zijn om te vechten voor elk punt en voor onze club. Dat is in mijn ogen het allerbelangrijkste. Nu moeten we volgende week doorgaan op dit elan met dezelfde mentaliteit", besloot de Sart.

Ook de supporters van RWDM waren, met de nodige vuurpijlen, zeer opvallend op bezoek bij Leuven. De liedjes van de Leuvense aanhang werden overstemd door de enthousiastelingen uit Molenbeek. Dat ontging ook de spelers op het veld niet. "De steun van onze supporters was hier in Leuven opnieuw enorm. Net als vorig seizoen komen ze zowel in eigen huis als op verplaatsing ons naar voren schreeuwen. We hebben hen nodig", sloot hij het interview af. Benieuwd wat RWDM ons dit seizoen allemaal nog zal geven... .