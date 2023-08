Dominant Cercle Brugge komt nooit in de problemen en pakt eerste thuiszege van het seizoen tegen Charleroi

Cercle Brugge heeft de drie punten thuis gehouden tegen Charleroi. Het klaarde de klus al voor de rust en won met 2-0.

Na de 1-0 nederlaag van vorige week tegen kampioen Antwerp wilde Cercle Brugge tegen Charleroi zijn eerste drie punten van het seizoen pakken. Het begon zoals gewoonlijk erg aanvallend.

En dat leverde na een kwartier ook een goal op. Na een inworp voor Cercle onderschepte Daland de bal en zette die ook voor, via het been van Zorgane kwam die voor de voeten van de inlopende Somers. De kapitein miste niet en zette Cercle verdiend op voorsprong.



Cercle bleef daarna drukken, maar echte kansen kwamen daar niet van. Tot Zorgane vijf minuten voor de rust de bal tegen de arm kreeg in de zestien. Na een VAR-moment mocht Denkey aanleggen en verdubbelde hij de voorsprong van Cercle net voor de rust.

Na de rust kwam Cercle eigenlijk nooit meer echt in de problemen. Denkey liet twintig minuten voor tijd nog de 3-0 liggen nadat hij oog in oog met Koffi slap op de Charleroi-doelman had getrapt. Charleroi zocht nog naar de aansluitingstreffer, maar Warleson hield zijn netten schoon.

Cercle Brugge wint zo net als vorig seizoen zijn thuiswedstrijd tegen Charleroi en pakt zo ook zijn eerste driepunter van het seizoen. Racing Genk zal volgende week zijn werk hebben met de Vereniging, Charleroi begint zijn seizoen met 1 op 6 en ontvangt volgende week Standard voor de belangrijke Waalse derby.