Van der Bruggen looft herkenbaar Cercle na overtuigende zege: "Als we dit doen, dan kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken"

Niks dan positieve geluiden bij Cercle na een overtuigende zege tegen Charleroi gisteren. Hannes Van der Bruggen was achteraf lovend over de manier van spelen van zijn ploeg.

"We hebben goed binnen onze principes gespeeld", vertelde de middenvelder voor Sporza. "Als we dat doen, dan kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken."

De middenvelder, die een sterke prestatie op de mat legde, was vooral lovend over de eerste helft. "De tweede ballen waren vandaag voor ons en van daaruit konden we goed de ruimtes vinden. Vooral in de eerste helft hebben we heel weinig weggegeven en bijna voortdurend op hun helft gespeeld."

Ook dit seizoen zijn de ambities bij Cercle hoog. "Het was een goede prestatie, hopelijk kunnen we op deze manier voortdoen. Vorige week waren we al goed begonnen tegen de landskampioen, we zijn op de juiste weg en moeten de lijn van vorig seizoen gewoon doortrekken."