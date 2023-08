Charleroi-coach Felice Mazzu niet te spreken over penalty voor Cercle Brugge na VAR-interventie

Charleroi is er niet in geslaagd om punten mee te nemen uit Jan Breydel. Het ging met 2-0 de boot in tegen Cercle Brugge, coach Felice Mazzu verraste met zijn uitleg achteraf.

Charleroi was tegen Cercle Brugge eigenlijk nergens en kon de thuisploeg nooit echt bedreigen. Dat bevestigde coach Felice Mazzu bij HLN. De Charleroi-coach zag dan ook dat zijn team de 2-0 achterstand na de rust niet meer kon rechttrekken. Charleroi kon Cercle niets in de weg leggen, maar toch deden zijn spelers alles wat Mazzu vroeg. "Ze verzuimden wel de afspraken na te komen bij de verre inworp die tot het openingsdoelpunt leidde." Cercle kwam voor de rust nog op 2-0 door een penalty na handspel van Zorgane. "De strafschop? Sta me toe het ook dit keer niet eens te zijn met de arbitrale beslissing", zei Mazzu daarover. Daarna nam hij de schuld voor de nederlaag vooral op zichzelf. Mazzu vindt dat hij zijn team niet goed genoeg aan de aftrap heeft gekregen om Cercle iets in de weg te leggen.

