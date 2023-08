Club Brugge overtuigt en wint spannende wedstrijd op het veld van Westerlo

Club Brugge heeft een boeiende pot voetbal tegen Westerlo gewonnen met het kleinste verschil. Blauw-zwart had voldoende kansen om 4 of 5 goals te scoren, maar liet dat na en zo bleef het nog spannend tot het einde.

Bij beide ploegen zagen we weinig wijzigingen. Ronny Deila was genoodzaakt om de geschorste Maxim De Cuyper te vervangen door de 18-jarige Kyrian Sabbe. Verder kreeg ook Hugo Vetlesen de voorkeur op Mats Rits. De rest van de ploeg bleef het vertrouwen behouden. Westerlo-coach Jonas De Roeck liet Matija Frigan en Bryan Reynolds aan de aftrap verschijnen.

We werden in ’t Kuipke verwend door een boeiende eerste helft. In het eerste kwartier ging het spel zeer goed op-en-neer. Hoe dichter we bij de rust kwamen, hoe meer Club Brugge het spel in handen nam. Vanaken kreeg een geweldige kopkans op zo’n vijf meter van doel. Even later kreeg Vetlesen de bal alleen voor zijn voeten in het strafschopgebied maar trapte onbegrijpelijk naast.

© photonews

Westerlo kon nog niet echt gevaarlijk zijn en rekende vooral op de snelheid van Matsuo via de rechterflank. Na een halfuur kwam de uitploeg dan toch op voorsprong. Vanaken gaf een geweldige bal in de loop en Thiago liftte het leer heerlijk langs Bolat.

Ook na de rust zagen we twee vurige ploegen. De duels waren stevig en Boterberg hield vaker dan nodig het fluitje op zak. Na een uur gespeeld te hebben wrong Vanaken zijn tweede reuzekans de nek om. Opnieuw kon hij van zeer dichtbij de hoek uitkiezen maar besloot op Bolat. Westerlo verzamelde in de laatste 15 minuten meer kansen dan in de rest van de wedstrijd.

Een geweldige vrije trap van Kyan Vaessen zette het slotoffensief van de Kempenaars in. De invallers zorgden voor hoop bij de thuisploeg maar konden niet voor genoeg impact zorgen. Bij Club spatte nog een schot van Nusa op de lat uiteen vlak voor het einde.

Club Brugge won zo een kansrijk duel met het kleinste verschil. Westerlo blijft hierdoor op één punt zitten terwijl Blauw-Zwart aan de competitie begint met 4 op 6.