Jonge Club-verdediger Sabbe gebrand op succes: "Smaakt zeker naar meer"

Club Brugge kon zondagavond zijn eerste overwinning claimen op het veld van Westerlo. Eén doelpunt van Thiago volstond om de drie punten mee te nemen.

Club Brugge had enorm veel grote kansen maar kon door gebrek aan efficiëntie en een ijzersterke Sinan Bolat slechts één keer scoren. Dat wist ook Kyriani Sabbe te vertellen na afloop van de wedstrijd. "We konden de wedstrijd sneller beëindigen. Vooral in de eerste helft hebben we veel kansen gehad, die zijn er jammer genoeg niet ingegaan. Dan weet je dat de laatste tien minuten nog spannend worden."

De jonge verdediger moest afgelopen seizoen lang wachten op kansen bij het eerste elftal. Deze basisplaats deed hem duidelijk deugd. “Smaakt zeker naar meer. Ik denk dat ik een goede eerste helft speel. De tweede helft kreeg ik het wat moeilijker, de match zelf ging ook iets minder makkelijk. Op het einde werd het fysiek wel zwaar."

Na een moeizaam gelijkspel tegen KV Mechelen geeft deze overwinning veel vertrouwen met oog op de volgende wedstrijden. "Deze overwinning is belangrijk, ik hoop dat we nu voor een lange periode vertrokken zijn."