Deila haalt opgelucht adem na overtuigende prestatie van Club Brugge: "Ik ben heel trots"

Ronny Deila was een zeer tevreden coach zondagavond. Club Brugge had zijn eerste driepunter van het seizoen op zak gestoken op het veld van Westerlo. 'Geen makkelijke verplaatsing', weet de oefenmeester.

Club Brugge won met het kleinste verschil in 't Kuipke, maar het had makkelijk 0-4 of 0-5 kunnen zijn. Blauw-zwart trof nog twee keer de lat en had nog een handvol geweldige mogelijkheden.

Ronny Deila was dan ook blij met het voetbal dat zijn team op de grasmat bracht. "Ik ben heel trots op het team, we hebben heel goed voetbal gespeeld. We hebben zelf veel kansen gecreëerd en we hebben Westerlo belet om kansen te creëren."

Toch sluit de coach de ogen niet voor het gebrek aan efficiëntie. "We hebben de wedstrijd niet dood gemaakt en dat moet volgende keer nog beter. Westerlo kwam op het einde nog opzetten, maar wij bleven rustig en controleerden de wedstrijd."

"We pakken drie punten op een moeilijke verplaatsing, ik ben hier al eerder geweest en weet dat het niet makkelijk is om naar Westerlo af te zakken."