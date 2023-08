Union wint simpel van Standard en begint uitstekend aan het seizoen

Union heeft met 0-1 van Standard gewonnen. Het kwam halfweg de 1e helft op voorsprong en Standard viel met een man minder. Na de rust controleerde Union en het bleef 0-1.

Standard begon met heel wat enthousiasme aan zijn 1e thuiswedstrijd van het seizoen. Het zorgde meteen voor wat dreiging en een schot van Fossey.

Union begon het echter over te nemen. Machida recupereerde een pas op Balikwisha en testte de vuisten van Bodart. Enkele minuten was er de voorsprong van Union. Er werd op Puertas geopend en die leverde een prima voorzet af. Bokadi kon niet goed genoeg bij de bal en Eckert duwde binnen. Bodart kon net niet bij de bal.

Na het openingsdoelpunt duwde Union door. Er waren pogingen van Mac Allister, Rasmussen, Puertas en Burgess op een paar minuten tijd, maar Bodart stond uitstekend te keepen en hield Standard in de wedstrijd.

Dat deed Balikwisha niet. Hij pakte zijn 2e gele kaart. Na 5 minuten had hij al een gele kaart gekregen, omdat hij op een voet ging staan. Enkele minuten voor rust deed hij hetzelfde (al raakte hij enkel de zijkant van de voet). Voor Lardot was het echter hetzelfde en hij gaf de Standard-speler rood.

Zo had Standard nog meer problemen. Bovendien begon de frustratie ook toe te nemen. Dönnum met een onnodige duw bij Mac Allister als de bal al over de doellijn was. Het kwam tot een opstootje, maar Lardot loste het zonder kaarten op. We gingen uiteindelijk met 0-1 rusten en Standard telt een man minder.

Na de rust controleerde Union. Het duwde niet echt door, maar kwam wel aan enkele kansen. Het schot van Lapoussin werd afgeblokt. Ook was er een vrije kopkans voor Burgess. Die raakte echter de bal niet goed en kopte naast. Ook was er een kopkans voor Nieuwkoop, maar die ging over.

Union liet het tempo wat zakken en Standard kwam wat beter in de wedstrijd. Opeens was er een goede kans voor de thuisploeg. O'Neill haalde de achterlijn en vond de ingevallen Mundle. Die kopte recht in de handen van Moris.

Een minuut later probeerde Dragus van ver Moris te verschalken, maar hij liet zich niet verrassen. Daarvoor had Dragus nog 3 man uitgekapt.

Nadien probeerde Standard nog de situatie om te keren. Union bleef controleren en de 0-2 leek korterbij. Lapoussin vergeette het alleen af te maken. Zo won Union met 0-1 en begint het met 6 op 6. Standard blijft met 0 punten achter.