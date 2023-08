Zakelijke zege hing nog aan een zijden draadje: Davy Roef is diep in blessuretijd de held van KAA Gent

Een zakelijke zege om de week mee af te ronden en naar 6 op 6 te gaan in de competitie? Bij Gent zeggen ze daar geen neen tegen, maar ze hing wel aan een zijden draadje. Davy Roef moest diep in de extra tijd een strafschop stoppen om de overwinning in Mechelen over de streep te trekken.

De eerste helft verdiende geen schoonheidsprijs, daar waren een paar redenen voor. De wind en de regen maakten het voetballen al niet gemakkelijk en het was zeker bij de thuisploeg voorzichtigheid troef. De KV-spelers kropen in het blok, met als voornaamste intentie geen ruimte weg te geven.

Knappe reflex Coucke

Dat lukte vrij aardig, maar Malinwa creëerde zelf dan ook wel geen enkele kans. De enige twee kansen voor rust waren voor Gent, de meest dreigende ploeg. De Sart kon trappen van in de rechthoek, Coucke pakte uit met een geweldige reflex. Oog in oog met Coucke tilde Cuypers de bal over de KVM-doelman, maar ook het over het doel.

Owngoal Lavalée

Het surplus aan dreiging rendeerde na de koffie wel voor de Buffalo's, met wat hulp van de tegenstander dan nog. Lavalée werkte in een duel met Hjulsager de bal in eigen doel. Na inbreng van enkele invallers kwamen er meer positieve impulsen bij Mechelen. Walsh was nog dicht bij de gelijkmaker en Malede knalde op de paal.

© photonews

Dan moest het absolute slotakkoord er nog aan komen. Na een haakfout in de Gentse zestien ging de bal diep in de blessuretijd nog op de stip. Schoofs zette zich achter de bal, maar Davy Roef deed zijn reputatie van penaltypakker alle eer aan en dook de elfmeter in hoekschop. De drie punten dan toch mee naar Gent.