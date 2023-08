📷 Davy Roef laat zich ook naast het veld van zijn beste kant zien

Davy Roef werd zondag de held van KAA Gent. Hij stopte een strafschop van Schoofs en bezorgde de Buffalo's zo de overwinning.

Roef was zondag toch enigszins verrassend de doelman bij KAA Gent, in het duel tegen KV Mechelen. Hij verving vaste goalie Nardi. Die zet van Vanhaezebrouck loonde ook, want KAA Gent won, met ook een penaltyredding van Roef.

Ook na de match liet Roef zich van zijn beste kant zien. De doelman gaf zijn wedstrijdshirt aan een jeugdspeler van de U15 van KFC Merelbeke.

De jongen in kwestie is ook doelman en verloor drie weken geleden zijn papa, die een grote fan is van KAA Gent. Een mooi gebaar van Roef.