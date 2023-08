Vanhaezebrouck, de man van de verrassingen, spreekt iets volledig tegen: "Daar ga je niet veel prijzen mee pakken"

Hein Vanhaezebrouck zit niet verlegen om een paar verrassingen. Of een stevige mening. Hij spreekt tegen dat het tevreden houden van spelers tot het trainerspakket behoort, terwijl dat algemeen wel verondersteld wordt.

De zet om Roef in Mechelen onder de lat te laten plaatsnemen, pakte alleszins goed uit gezien de slotfase. Roef was door een persoonlijk voorval niet mee afgereisd naar Zilina. Voor aanvang van het seizoen zou je gedacht hebben dat hij Europees zou spelen en Nardi in de competitie. Is het nu dan omgekeerd?

"Ik heb geen idee. De trainer zit vol verrassingen", zegt Davy Roef over Hein Vanhaezebrouck. "Ik ga stoppen met voorspellingen te doen. Dat laat ik aan de media over. Ik zie wel wanneer ik speel. Paul Nardi en ik trainen superhard en doen elke wedstrijd ons uiterste best. Dat gaat niet veranderen."

De man van de verrassingen dan zelf maar aan het woord laten: was het een speciaal idee om Roef te laten starten? "Ik heb nooit speciale ideeën", grijnst Vanhaezebrouck. "Donderdag speelde Nardi, dus speelde Roef zondag. Als je twee keepers hebt die niet van hetzelfde niveau zijn, zou ik dat niet doen."

Zoals bij de veldspelers

De situatie bij Gent is momenteel anders. "Nu heb ik twee goede keepers van hetzelfde niveau, waarom zou er dan onder hen geen concurrentie kunnen zijn? Veldspelers krijgen ook met concurrentie te maken. Als er iemand beter is dan jou als veldspeler, ga je er ook eens uit."

"In het verleden was er misschien sprake van een echte nummer 1 en een mindere nummer 2. Dit zijn gewoon twee goeie keepers", haalt Vanhaezebrouck aan. Maar is het niet zijn taak om alle spelers tevreden te houden? "Je moet als trainer niet iedereen tevreden houden, je moet iedereen rendement geven en resultaten halen. Daar worden wij op afgerekend."

Veel matchen op het menu

"Iedereen tevreden houden, daar ga je niet veel prijzen mee pakken", is het opvallende standpunt van Hein Vanhaezebrouck. "Er komen heel veel matchen aan en we willen die met alle spelers zo goed mogelijk door komen."