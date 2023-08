Eupen verrast en stunt op het veld van vice-kampioen Genk

KAS Eupen kon zaterdagnamiddag stunten door 0-1 te winnen op het veld van vice-kampioen KRC Genk. Een bijzonder stug Eupen plooide 90 minuten lang terug waardoor een inspiratieloos Genk niet verder kwam dan één schot op doel.

Bij Racing Genk gooide coach Wouter Vrancken zijn team helemaal door elkaar. In vergelijking met de wedstrijd tegen Servette FC, behielden slechts vijf spelers hun basisplaats. De opvallendste nieuwkomer was Bonsu Baah die voor het eerst aan de aftrap verscheen in de Jupiler Pro Leauge. Ook Tolu Arokodare moest plaatsmaken voor Yira Sor. Slechts één wijziging bij Eupen in vergelijking met de partij tegen Westerlo: Florian Kohfeldt gaf Jérome Deom een basisplaats.

KAS Eupen had niet lang nodig om de vice-kampioen te verrassen. Na één minuut spelen kon Charles-Cook de 0-1 binnenkoppen op voorzet van Gary Magnée. De Genkse verdediging valt veel te verwijten bij dit doelpunt. Aziz Ouatarra liet de spits eerst lopen en daarna vrij op doel koppen.

© photonews

Na de snelle voorsprong van de Panda's kregen we eenrichtingsvoetbal voorgeschoteld in de Cegeka Arena. Eupen plooide terug en Genk ging vol op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er niet voor de pauze, al was de thuisploeg er enkele keren wel dichtbij. Bilal El Khannouss pakte uit met een knappe dribbel en prima schot, Hrosovsky probeerde het van ver en Arteaga besloot een mooie aanval in het zijnet.

In de tweede helft zagen we een spiegeling van de eerste: een Eupen dat massaal terugplooide en een Genk dat geen oplossingen zag. De Panda’s kregen al snel na de rust een uitstekende kans via de counter, maar Maarten Vandevoordt kon de dubbele voorsprong net vermijden. Even later komt Eupen goed weg nadat Bonsu Baah naast een mooie voorzet van Mike Trésor kopt. Op het einde van de wedstrijd krijgt Galarza nog een kans op de gelijkmaker maar schiet zwak in de handen van doelman Nurudeen.

Na het gelijkspel tegen Westerlo pakt Eupen opnieuw punten en begint daarmee erg goed aan het seizoen. Voor de Genkenaars is dit opnieuw een opdoffer na de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League eerder deze week.