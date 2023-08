Eupen-coach Florian Khofeldt komt met verrassende uitspraak na stuntzege op veld van Genk

KAS Eupen kon zaterdag met 0-1 stunten op het veld van de vice-kampioen KRC Genk. Na de match waagde Florian Kohfeldt zich aan een stevige uitspraak tijdens de persconferentie.

Eupen-coach Florian Kohfeldt was erg blij na de verrassende overwinning tegen Genk. "Genk is een heel dominante tegenstander. Vooral in de eerste helft probeerden we defensief goed georganiseerd te zijn. Dat was ook de primaire insteek toen we naar hier afzakten en ik denk dat we dat goed gedaan hebben. We wilden wel meer doen met de bal. We hebben in balbezit niet zoveel momenten gehad als ik zou gewild hebben."

Kohfeldt gaf ook toe dat het niet de hele tijd liep zoals hij het wou. "In de eerste helft maakte ik me wel wat zorgen omdat we daar normaal gezien altijd een doelpunt tegen moeten krijgen. Na de rust kreeg ik het gevoel dat we in de verdediging beter georganiseerd waren."

De coach van de Panda's sloot zijn persconferentie af door verrassende ambities van de club uit te spreken. "We willen dit seizoen stappen zetten, we willen een groter team worden dan dat we de afgelopen jaren waren. Ik vind niet dat we on schuldig moeten voelen om de manier waarop gespeeld hebben, zo defensief. We hadden een enorm goede mentaliteit. We nemen hier de drie punten mee, ik kan niet zeggen dat we die verdiend hebben maar we nemen ze wel mee."