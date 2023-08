Genk-verdediger Mark McKenzie ziet oplossing na nieuwe domper: "De enige manier waarop we beter kunnen worden"

KRC Genk verloor zaterdag in eigen huis met 0-1 van een bijzonder stug KAS Eupen. Na afloop was de teleurstelling enorm bij de thuisploeg.

Genk-verdediger Mark McKenzie hekelt de manier waarop het enige doelpunt geslikt werd. “Als je speelt tegen ploegen die loeren op de counter moet je heel scherp staan."

"We willen aanvallend en hoog op het veld spelen, als je dan niet scherp bent op zo’n momenten wordt je ervoor afgestraft", reageert hij bij Voetbalkrant.

Racing Genk kreeg zowel tegen Servette als tegen Eupen niet veel doelgevaar te verwerken, toch stond de verdediging er niet altijd op de belangrijke momenten. "De laatste twee wedstrijden geven we uiteindelijk niet veel weg, maar we laten ze in totaal drie keer scoren vanuit drie grote kansen."

Een oplossing om zulke scenario's in de toekomst te voorkomen? "We moeten er samen als verdediging naar kijken om te zien wat de oorzaak hiervan is. Dat is de enige manier waarop we beter gaan worden. We moeten naar elkaar en naar onszelf kijken en dan zien wat er beter kan in de achterhoede of als elftal om zulke doelpunten te voorkomen.”